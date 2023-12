Pelo terceiro dia seguido Belo Horizonte pode registrar chuva em algumas regiões da capital no período da tarde. Segundo a previsão da Defesa Civil, a quarta-feira (20/12) é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

A temperatura mínima pela manhã foi de 16°C e a máxima estimada à tarde é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Previsão Minas

Na tarde dessa terça-feira (19/12), as regiões Centro-Sul e Nordeste registraram chuva fraca , enquanto a Leste chuva moderada e Oeste teve chuva forte. Demais regiões sem registros de precipitação.

Em Minas, a quarta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte e Jequitinhonha.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Triângulo Mineiro, Oeste, Central Mineira, Rio Doce e Mucuri, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.