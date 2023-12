A aposta foi feita no sábado (9), dia do sorteio, com um único bilhete, no valor de R$ 5

Parte do mistério sobre o sortudo que faturou sozinho quase R$ 31 milhões na Mega-Sena sorteada nesse sábado (9/12) foi desvendado. Foi retirado o prêmio milionário nesta quinta-feira (14/12). A informação foi dada pela Caixa Econômica Federal (CEF).



Satisfeita com o resultado, a gerente da Lotérica Marianense, localizada no Centro de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, Gisele Campos, conta que depois de R$30 milhões a casa lotérica ficou conhecida. Ela relata que a aposta foi feita no sábado de muito movimento e foi com um único bilhete, no valor de R$ 5.



“A gente não consegue saber quem é o ganhador, a Caixa Econômica Federal não dá detalhes sobre horário, a gente só fica sabendo quando o ganhador vem aqui contar para a gente”.

Gerente da lotérica há 23 anos, Gisele Campos ressalta que esse é o sétimo prêmio principal que a lotérica realiza e dentre os seis prêmios anteriores - uma Quina e cinco Lotofácil - apenas um ganhador não contou que foi o sortudo.“Os apostadores daqui já são clientes antigos, muito deles fazem jogos sempre e acabam se tornando amigos. Eu brinco que a gente não vende jogos, a vende sonhos e as pessoas vêm felizes para nos contar quando ganham”.A gerente da Lotérica Marianense disse que uma faixa já foi colocada na porta da loja e destaca que a casa lotérica é a pé quente da cidade. “Nossa equipe é pé quente”, conclui.