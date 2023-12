Antes chamada de Curral del Rey, a cidade de Belo Horizonte foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. O pontapé inicial para a criação do novo município foi a Lei nº 3, adicionada à Constituição Estadual em 1983, e que determinou um prazo máximo de quatro anos para a construção de uma nova capital em substituição à antiga, que era Ouro Preto.

A mudança foi incentivada pela Proclamação da República, que também contribuiu para a alteração do nome da cidade, inaugurada como Cidade de Minas e oficializada como BH apenas em 1901. A legislação criou ainda a Comissão Construtora, composta de técnicos responsáveis pelo planejamento e execução das obras. Apesar da participação de alguns dos melhores engenheiros e arquitetos do país chefiados por Aarão Reis, a nova capital foi estabelecida antes mesmo de estar finalizada, já que crises que acometiam o país limitavam os recursos para a finalização do projeto. Nos próximos anos, Belo Horizonte, ou ‘Bello Horisonte’ na grafia da época, experimentaria período de grande crise e surtos de desenvolvimento, até se transformar no que é hoje.

Para explicar melhor essa história e comemorar os 126 anos de BH, o Memorial Vale promove evento para que os visitantes conheçam mais sobre a origem da cidade. O museu, que integra o circuito cultural da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, está com horário de funcionamento estendido até às 21 horas. Nas salas expositivas “Vilas Mineiras séc XVIII e XIX”, “História de Belo Horizonte” e “Panteão da Política Mineira”, os visitantes têm a oportunidade de conhecer o acervo do Memorial, que narra a criação da capital sob diferentes aspectos e entender mais sobre o contexto que levou a construção de Belo Horizonte.

Os espaços são percursos temáticos que revelam as origens da cidade. Além da extensão no horário de funcionamento, a partir das 18 horas educadores ficarão disponíveis no espaço para conversar com o público e tirar dúvidas sobre o processo que transformou a capital mineira em como é conhecida e amada atualmente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

MAIS TEMPO PARA ADMIRAR A CIDADE

A partir de hoje o horário de funcionamento do Mirante do Mangabeiras, um dos locais mais altos da capital, será estendido até às 21 horas. A medida vale entre quinta e domingo e, com isso, os visitantes ganham mais tempo para aproveitar os atrativos deste cartão-postal, que conta com projeto paisagístico planejado e que se encaixa de forma harmônica com o urbanismo da cidade. Para marcar o primeiro dia com novo horário, haverá hoje no Mirante uma programação especial, gratuita e aberta ao público. Às 18h, o Grupo Som & Vida apresenta clássicos dos anos 60 e da MPB. Em seguida, será a vez do coral Cantáridas, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, com um repertório de canções natalinas e sacras. Food trucks estarão disponíveis para a venda de alimentos e bebidas para o público. O acesso de veículos não é permitido, mas no entorno da portaria é possível estacionar.

CESTA BÁSICA PARA ALUNOS NAS FÉRIAS

A Prefeitura irá disponibilizar cestas básicas para famílias de estudantes em situação de pobreza durante o período das férias escolares. A iniciativa faz parte do programa Cesta nas Férias, que objetiva reduzir os riscos de insegurança alimentar e contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada no período do recesso. O decreto que prevê o acesso dessa população ao benefício foi assinado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) e publicado hoje no Diário Oficial do Município (DOM). Para receber as cestas básicas, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), acessar o site cestaestudantes.pbh.gov.br a partir do dia 15 de dezembro, e informar o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do estudante para retirar um voucher.

ELEIÇÃO DA CORTE MOMESCA ABRE CARNAVAL

Abrindo o calendário oficial de eventos carnavalescos da cidade, acontece neste domingo a eleição da Corte Real Momesca para a folia de 2024. O evento vai eleger o Rei Momo, a Rainha e a Princesa, que serão responsáveis por levar o espírito carnavalesco e o samba no pé a diversos compromissos oficiais e agendas de promoção do Carnaval da capital. A eleição será realizada a partir das 13h na Feira do Mineirinho, localizada na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, no São Luiz. A programação é aberta ao público e tem entrada gratuita. Quem for ao evento vai poder se divertir com as apresentações do Bloco Caricato Estivadores do Havaí, da Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova e da Banda Diga Lá.