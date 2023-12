A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inaugurou, na manhã de ontem, o Monumento Artístico Memorial à Vida, que homenageia as vítimas da COVID-19 e os profissionais de saúde que trabalharam no combate à doença na capital mineira. A cerimônia de inauguração, no dia em que a capital comemorou 126 anos, contou com a presença do prefeito Fuad Noman (PSD), da secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, do autor do monumento, Ricardo Carvão Levy, e de Wesley Garcia Ferreira, representando os trabalhadores que participaram da obra.



“Mais uma obra pública para alertar aos demais a respeito do amor. O amor incondicional, o amor pelo qual você se doa, se desdobra. E ela (a obra) simbolizada aqui no aço, com os altos e baixos da vida”, afirmou Ricardo Carvão (na foto, ao lado da obra), escultor paraense radicado em Belo Horizonte. A escultura, feita em aço, tem três toneladas e aproximadamente três metros de altura.

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou a preparação para o enfrentamento à COVID-19 antes mesmo de o Brasil registrar o primeiro caso da doença. Como parte das ações, ainda em fevereiro de 2020, foram realizadas capacitações das equipes de saúde e iniciadas articulações com os hospitais que atendiam a rede SUS-BH. As medidas, determinadas pelo Comitê de Enfrentamento à pandemia, incluíram o fechamento do comércio para diminuir a circulação do vírus, distanciamento social, incentivo ao uso de máscaras, orientações de higiene pessoal e a instalação de barreiras sanitárias. Também foram definidas ações como a abertura e remanejamento de leitos, quando necessário, e a disponibilização de unidades para atendimento exclusivo a pacientes com COVID-19. Essas ações, que precederam a chegada da vacina, que começou a ser aplicada no começo de 2021, contribuíram para diminuir a disseminação da doença e os casos graves. Dados até 6 de dezembro mostram 494.375 casos de COVID-19 e 8.562 óbitos em Belo Horizonte. 90,6% para

O Memorial à Vida fica na Praça João Pessoa, entre a Avenida Bernardo Monteiro e a Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma das placas que identificam o monumento detalha o significado da obra, segundo seu autor: “Sugere um formato de coração, símbolo universal altruísta que nos conecta sem distinções de idade, gênero, credo, nível cultural e social – ou seja, uma potente e democrática representação de amor e vida”.

Ricardo Carvão foi o vencedor do concurso de seleção para a escolha do monumento artístico, realizado entre março e junho de 2023. Ele teve uma equipe de trabalho integrada por arquitetos, engenheiros e uma construtora, assim como a participação de pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme previsto no edital do concurso.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli

Portaria reserva vagas para mulheres em obras da capital



Já está valendo em Belo Horizonte a política afirmativa “Mulheres na Obra”, para inserção da mulher no mercado de trabalho da construção. Inédita nas capitais, portaria publicada ontem pela prefeitura, no Diário Oficial do Município (DOM), determina que todos os editais de obras promovidas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) que contemplem a contratação de 10 funcionários ou mais deverão reservar a cota mínima de 10% para trabalhadoras. Hoje, terminam as inscrições para as duas primeiras turmas de formação oferecidas pelo programa. São os cursos de Eletricista de Instalações Prediais de Baixa Tensão e o de Hidráulica Predial. As aulas começarão em 22 de janeiro. Para os demais cursos, as inscrições continuarão abertas.

Concurso da Guarda Civil de BH deve ser prorrogado



O concurso da Guarda Civil Municipal será prorrogado por mais dois anos, até 2025. É o que afirma o vereador Wagner Ferreira (PDT), vice-líder de Governo na Câmara, que promoveu, no dia 6, uma reunião com representantes da Comissão de Excedentes do concurso da Guarda, com gestores das secretarias municipais de Governo e de Segurança e Prevenção para discutir a questão. Na ocasião, ficou acertado que a vigência do Concurso Edital nº 01/2019 será prorrogado para aumentar o efetivo da corporação. A prefeitura se comprometeu a publicar o ato até 31 de dezembro de 2023, quando termina a vigência do certame. O concurso foi publicado em 13 de março de 2019, com previsão de abertura de 500 vagas e validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Foi homologado em 5 de agosto de 2020, mas suspenso um dia depois por causa da pandemia da COVID-19. O certame foi retomado em dezembro de 2021 com a vigência de dois anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2023.

“Papai Noel” do Morro das Pedras arrecada brinquedos



Um morador do Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, está realizando uma campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes até 20 de dezembro, antes do Natal que se aproxima. Segundo o idealizador da campanha e presidente da ONG “Eu vejo vc sem fronteiras”, Waldir Lúcio Ferreira, o Natal Solidário está na sua segunda edição e neste ano pretende dobrar o número de brinquedos arrecadados. “No ano passado, foram 250 presentes. Já neste ano, a minha intenção é atender 500 crianças”, conta. A doação pode ser feita por meio do PIX no e-mail euvejovcsemfronteiras@gmail.com ou na Rua Tavares nº 30, bloco 2, apto 201, Bairro São Jorge, em Belo Horizonte, onde estão sendo recebidos brinquedos. “O sorriso da criança e o abraço de gratidão é o melhor de tudo, qualquer valor que recebo, o sorriso da criança paga”, diz.