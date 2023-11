Morreu, na madrugada desta quinta-feira (30/11), Wanderson dos Santos, de 32 anos, que tinha sido agredido no último dia 20 de novembro, na Praça da Savassi, no Bairro Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de envolver-se numa briga com drogados e traficantes.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, Wanderson foi brutalmente agredido. Wanderson teria se desentendido com usuários de drogas, quando um deles o agrediu e ele revidou para se defender.

Nesse instante, amigos do agredido investiram contra Wanderson, que estava sozinho. Ele foi encontrado desacordado, no meio da rua, por policiais militares.

A vítima foi encaminhada para a UPA Santa Luzia, mas como o caso era grave, acabou transferido para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Horizonte, onde ficou internado por 10 dias, até morrer.