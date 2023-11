Causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil

A Polícia Civil ainda não tem informações suficientes para definir se foi criminoso o incêndio num tanque de óleo, da Cemig, ocorrido na tarde desse domingo (26), na zona rural de Varginha, no sul do estado. As investigações continuam, mas será fundamental o resultado dos exames da perícia.

Eram 14h30, quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado, enviando uma guarnição para a Subestação 4. A guarnição usou a tática de resfriamento para apagar o fogo.



A extinção completa do fogo foi possível depois da utilização de extintor sobre rodas, do tipo PQS (Pó Químico Seco). No total foram consumidos 4.500 litros de água.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, não houve feridos.