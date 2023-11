Arma apreendida com homem que trocou tiros com a PM

Um homem morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A vítima era suspeita de integrar um grupo de quatro que invadiu uma residência e matou uma pessoa no Bairro Linhares, também naquela cidade.

Policiais do 2º Batalhão, Subárea da 70ª Companhia, foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídios. Na casa, um homem morto com vários tiros.

Testemunhas contaram que um veículo de cor prata havia parado em frente à residência e, de dentro deste, saíram quatro homens, que invadiram a residência, efetuando os disparos, saindo em seguida, entrando no carro e fugindo em alta velocidade.

O caso foi informado como prioridade e até mesmo viaturas da Polícia Militar Rodoviária, que faziam uma operação no quilômetro 98 da BR-267, foram empenhadas.

Na operação, o veículo em fuga foi localizado e perseguido. No Bairro Grajaú, os quatro ocupantes saíram do do veículo ao se verem cercados. Eles fugiram por um escadão, e começaram a atirar nos policiais, que revidaram.

Um dos fugitivos foi atingido e morreu. Junto do corpo, os policiais encontraram um revólver modelo Canik de fabricação Turca, calibre PT 9mm, com mira a laser, capacidade 19, com oito munições intactas.

Dando sequência à perseguição, os militares localizaram e prenderam os outros três integrantes do grupo. O veículo utilizado na ação foi apreendido, sendo constatado que era blindado e clonado do estado do Rio de Janeiro e também usado em um outro homicídio consumado no bairro de Lourdes, há alguns dias.

Os presos foram levados para a Delegacia de Homicídios, de Juiz de Fora, e o veículo recolhido ao pátio do Detran.