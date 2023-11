A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (10/11), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, um homem que mantinha e disponibilizava, na internet, imagens com cenas de abuso sexual infanto-juvenil. O suspeito é reincidente neste tipo de crime.

A prisão ocorreu dentro da Operação Egeia III. O mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares e cumpridos pela Polícia Federal.

Segundo as investigações, o homem armazenava e compartilhava imagens contendo cenas de abuso sexual infantil. Ele já era investigado, e tinha sido preso anteriormente, por crime semelhante. Já existe um processo judicial em andamento, aguardando julgamento.

A pena prevista para esse tipo de crime é de 10 anos. Sendo assim, ele poderá pegar uma pena de 20 anos, já que tem dois processos do mesmo crime.