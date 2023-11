Na Rua Boa Vista número 11, esquina com a Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, uma construção é responsável por armazenar memórias e histórias. Construída em 1894, na época em que BH ainda era Curral del-Rei, o famoso Casarão Azul e Branco, autêntico cartão-postal de Venda Nova, foi tombado em 2003 pelo Conselho do Patrimônio Histórico do município. Hoje, funciona no edifício o Centro de Referência da Memória de Venda Nova (CRMVN), um equipamento da Fundação Municipal de Cultura (FMC), e uma Escola Municipal de Educação Integral (Emei).



O sobrado foi construído no final do século 19 pelo mestre Luiz Daniel Cornélio da Cerqueira, um político, professor e delegado de Curral del-Rey. Com a morte do primeiro dono, o casarão teria ficado em poder de duas sobrinhas e depois vendido, tendo ao longo do século 20 várias serventias.

O tombamento do imóvel em 2003 só foi possível após uma forte reivindicação por parte da população de Venda Nova. A professora Silvana Cheib, cedida para a FMC e uma das responsáveis por receber os visitantes na casa, conta: “É o casarão mais antigo de Venda Nova e o segundo mais antigo de BH. Os moradores lutaram muito pelo tombamento e acabaram conseguindo. Mas depois disso a casa ficou abandonada, virou moradia de muitas pessoas em situação de rua”.

Foi nesse cenário que o sobrado pegou fogo, em 2007. O incêndio atingiu quase toda a estrutura da casa, que era feita de pau a pique, deixando apenas o porão do edifício construído com pedras. Na época, a casa ainda era uma propriedade particular mas, após mais uma reivindicação por parte dos moradores, ela foi desapropriada e declarada como sendo de utilidade pública, em novembro daquele ano.

“Além da vontade de preservar a casa, era um anseio da população de Venda Nova que tivesse uma escola municipal aqui no centro, para que fosse mais acessível”, explica Silvana se referindo a Emei que divide espaço com o Casarão Azul e Branco. Responsável pela iniciativa de reconstrução do sobrado em 2013, a Emei foi construída em um terreno anexo de 5 mil metros quadrados e hoje toda a parte administrativa da escola fica dentro da casa colonial.

“A secretaria, coordenação, sala dos professores ficam todas aqui e aí a gente tem duas salas que funcionam como o Centro de Referência da Mémoria”, conta a professora. Nas salas onde a história de Venda Nova é preservada, é possível encontrar uma exposição permanente de fotos, obras e instrumentos da primeira corporação musical de Venda Nova, de 1925.

*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie



PROJETO CONVERSAR AMPLIA ACESSIBILIDADE

O Boulevard Shopping coloca em prática o projeto ConVersar, que amplia a acessibilidade comunicativa entre surdos e ouvintes. O mall implementou uma plataforma web de videoconferência que disponibiliza intérpretes virtuais de libras em tempo real. Clientes e colaboradores podem acessar o recurso gratuitamente por meio do celular para intermediar a comunicação. Para ter acesso a plataforma, o cliente, ou colaborador, deve escanear um QR Code disponível na fachada das lojas participantes para receber atendimento online de um intérprete, em tempo real. Além do atendimento em LIBRAS, o shopping disponibiliza cadeiras de rodas e/ou scooters elétricas para pessoas com mobilidade reduzida, banheiros para portadores de deficiência física e abafadores de ruídos para pessoas com transtorno do espectro autista.

SHOPPINGS INAUGURAM DECORAÇÃO DE NATAL

A partir deste fim de semana, os centros comerciais da capital mineira vão receber o Bom Velhinho e estrear suas decorações natalinas. O Shopping Estação BH (foto), em Venda Nova, dá início à programação festiva neste sábado (4/11), a partir das 14h. No Del Rey, no Bairro Caiçara, as comemorações de Natal também começam no sábado, a partir das 14h30. A programação natalina do Shopping Cidade, no Centro de BH, começa neste domingo (5), a partir das 10h. E no Minas Shopping também será no domingo, a partir das 17h.



Castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oferece diariamente, a partir deste mês, vagas para castração gratuita de cães e gatos. Antes, o quantitativo mensal era disponibilizado em um único dia. Os agendamentos devem ser feitos por meio do Portal de Serviços, e os interessados podem verificar todos os dias a disponibilidade do atendimento. Para a cirurgia, os animais precisam ter entre 4 meses e 8 anos de idade, e os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5kg. Antes do procedimento é feita uma avaliação veterinária para identificar problemas de saúde que possam impedir a esterilização. O tutor deve ainda assegurar que seu animal esteja de jejum hídrico e alimentar de 8 e 12 horas, respectivamente. É recomendado ainda que, no dia marcado para a castração, o tutor permaneça na unidade até a alta do animal.