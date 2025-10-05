Jogada 10
Atuações do São Paulo contra o Palmeiras: Tricolor senta na vantagem e sofre a virada
RAFAEL - Fez o que pôde. Realizou duas defesas importantes, uma delas espetacular em chute de Vitor Roque no primeiro tempo. Foi abandonado pela defesa e não teve culpa nos gols. NOTA: 7,0.
ALAN FRANCO - Outro que teve uma queda brusca de rendimento no segundo tempo. Fez um desarme importante em Vitor Roque, mas não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do rival. NOTA: 5,5.
ARBOLEDA - Foi bem no primeiro tempo, mas sentiu um desconforto e seu rendimento caiu. Foi facilmente batido por Vitor Roque em um lance no segundo tempo. Não foi o pilar de segurança de sempre. NOTA: 5,0.
SABINO - Fez um primeiro tempo correto, com cortes importantes. No entanto, assim como o resto da defesa, se perdeu completamente na pressão do Palmeiras na segunda etapa. NOTA: 5,0.
CÉDRIC - Participou de boas jogadas ofensivas no primeiro tempo. No segundo, com o time recuado, pouco conseguiu produzir e sofreu na marcação. NOTA: 6,0.
ENZO - Ótimo primeiro tempo, com direito a assistência para o gol de Tapia. No segundo, caiu de produção, se envolveu em uma confusão e levou um amarelo. NOTA: 6,5.
BOBADILLA - Fez um primeiro tempo combativo, mas levou um cartão amarelo que limitou suas ações. Foi engolido pelo meio-campo do Palmeiras no segundo tempo e acabou substituído. NOTA: 5,0.
MARCOS ANTÔNIO - O maestro do time no primeiro tempo. Deu o passe para o gol de Luciano e ditou o ritmo da equipe. Sumiu completamente na segunda etapa, junto com o time. NOTA: 6,5.
PABLO MAIA - Fez uma jogada espetacular no primeiro tempo que quase resultou em gol. No segundo, não conseguiu segurar o meio-campo adversário e ainda levou um amarelo. NOTA: 6,0.
LUCIANO - Abriu o placar com frieza e categoria. Foi participativo, criou chances e quase empatou no fim em uma cabeçada defendida por Weverton. Um dos poucos que lutaram até o fim. NOTA: 7,5.
TAPIA - Marcou o segundo gol com oportunismo e foi uma ameaça constante no primeiro tempo. Cansou na segunda etapa e foi substituído. NOTA: 7,0.
ALISSON - Entrou para tentar dar mais pegada ao meio-campo, mas entrou na bagunça tática do time e não conseguiu mudar o cenário. NOTA: 5,0.
LUCAS MOURA - Entrou com o time já em parafuso e não conseguiu usar sua velocidade ou drible para mudar a partida. Cobrou uma falta para fora no fim. NOTA: 5,5.
RODRIGUINHO - Entrou no fim e deu algum trabalho. Sofreu a falta que quase resultou em gol e cruzou a bola para a chance de Luciano. Tentou algo. NOTA: 6,0.
HERNÁN CRESPO - Armou um time perfeito para o primeiro tempo, mas inexplicavelmente fez a equipe recuar na segunda etapa. O time se acovardou, chamou o Palmeiras para o seu campo e pagou o preço. Não soube ler o jogo e foi o principal responsável pela virada. NOTA: 3,0.
