Jogada 10
Atuações do Internacional contra o Corinthians: Carbonero se destaca e evita derrota
ANTHONI - Foi seguro quando precisou ser acionado e não fez grandes defesas. Não teve culpa no gol sofrido. NOTA 6.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
AGUIRRE - Muito desatento. Deu espaço para o gol de Gui Negão e poderia sofrer outro, mas contou com ajudar do VAR. No 2° tempo, salvou um gol do Corinthians. NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
VITÃO - Demorou ao recompor e gerou o gol de Gui Negão. Porém, se saiu bem na segunda etapa com pouca produção corintiana. NOTA 6.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
JUNINHO - No primeiro tempo, não conseguiu evitar as bolas alçadas. Na etapa final, melhorou com a entrada de Mercado, mas fez uma falta desnecessária que só não virou gol porque Aguirre estava atento. NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
BERNABEI - Foi bastante acionado e construiu as melhores chances ofensivas do Inter no 1° tempo. Porém, deu espaço para Matheuzinho cruzar para Gui Negão abrir o placar. Sofreu com as subidas do lateral do Timão no primeiro tempo. NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
LUIS OTÁVIO - Atuou entre os zagueiros, mas com baixa inspiração para iniciar os ataques. No entanto, fechou bem o meio e conseguiu bons cortes. NOTA 5.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
BRUNO HENRIQUE - Fez alguns lançamentos e tentou ajudar na organização. Sofreu o pênalti no último lance da partida. NOTA 6.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
ROMERO - Muito apagado. Teve um gol anulado no 1° tempo, mas ficou só nisso. Não teve grande participação ofensiva. NOTA 4.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
ALAN PATRICK - Perdeu uma chance clara no minuto inicial e poderia mudar os planos do jogo. Fora isso, muito sumido para construção das jogadas ofensivas. Só conseguiu assustar com bolas paradas. NOTA 4.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
CARBONERO - Um dos mais acionados do Inter. Maioria das jogadas passaram pelo colombiano, que complicou para os paulistas com velocidade, porém faltou caprichar. No fim, foi coroado com o gol de empate. NOTA 7.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
BORRÉ - Mais isolado no ataque, quase não teve oportunidades, apesar da movimentação. NOTA 4.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
MERCADO - Entrou no segundo tempo. Entrou para trazer segurança ao sistema defensivo do Inter. Fez a cobertura que a zaga tanto precisava. NOTA 6.5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
THIAGO MAIA - Entrou para dar mais solidez e ajudar no início das jogadas. Faltou ser mais acionado, porém fez o simples. NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
RICARDO MATHIAS - Entrou para o Inter ter alguém na área, mas quase não foi acionado. NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
BRUNO TABATA - Também teve pouca participação. Recebeu uma bola na área nos acréscimos, mas demorou até ser desarmado. NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
BRUNO GOMES - Voltou a atuar após 252 dias, mas ficou pouco tempo em campo. SEM NOTA - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
TÉC. RAMÓN DÍAZ - O Inter até pressionou no começo, mas as falhas defensivas e a bola aérea puniram o time novamente. Terá muito trabalho. Mesmo com posse de bola, o time não teve grande volume para assustar o adversário.NOTA 5.0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional.
