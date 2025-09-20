Jogada 10
Atuações do Atlético-MG contra o Botafogo: defesa vacila e ataque é inofensivo em derrota
EVERSON - Pouco foi exigido e não teve culpa no gol. NOTA 6.
LYANCO - Errou em alguns momentos e demonstrou instabilidade. NOTA 4,5.
JUNIOR ALONSO - Demonstrou segurança na primeira etapa, mas caiu de rendimento no segundo tempo. NOTA 5.
VITOR HUGO - Não errou defensivamente, mas foi mal na saída de bola. NOTA 5.
NATANAEL - Sofreu para marcar Montoro e no ataque tomou decisões erradas. NOTA 3,5.
FAUSTO VERA - Tinha espaço para atacar, mas se limitou a tocar para os lados e para trás. NOTA 4.
ALAN FRANCO - Mesmo nível do companheiro de meio-campo. NOTA 4.
IGOR GOMES - Errou ao não acompanhar Santiago Rodríguez no lance do gol do Botafogo. No setor ofensivo foi bastante burocrático. NOTA 3,5.
CAIO PAULISTA - Teve dificuldades na marcação, mas foi razoável no setor ofensivo. NOTA 5.
REINIER - Foi o jogador mais perigoso no primeiro tempo, mas no segundo sumiu do jogo. NOTA 6.
HULK - Buscou o jogo, se movimentou bastante, mas não esteve inspirado. NOTA 5,5.
GUILHERME ARANA - Foi burocrático demais, dando apenas passas para trás. NOTA 4.
GUSTAVO SCARPA - Se limitou a cruzar bolas de meia distância. Muito pouco. NOTA 4.
BIEL - Entrou para abrir espaço na defesa com dribles, mas não teve ousadia para isso. NOTA 4.
BERNARD - Arriscou alguns passes e dribles, mostrando vontade de empatar o jogo. NOTA 5,5
RONY - Deu mais mobilidade ao ataque e levou perigo aos zagueiros do Botafogo. NOTA 5.
JORGE SAMPAOLI - Não soube aproveitar a superioridade numérica do seu time. As mexidas não surtiram efeito nenhum no segundo tempo. Na verdade pioraram o time.
