Atuações do Atlético contra o Cruzeiro: defesa falha e baixa inspiração

  • EVERSON - Foi seguro no momento em que foi acionado. No entanto, não fez nenhuma defesa difícil durante o jogo. Não teve o que fazer nos gols do Cruzeiro. NOTA 6.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • NATANAEL - Bem na parte defensiva. Conseguiu roubadas de bola perto do setor defensivo. Teve uma boa chance no 1° tempo em finalização cruzada. Caiu na etapa final. NOTA 5.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • VITOR HUGO - Fez seu terceiro jogo seguido desde sua chegada. Diferente de seu companheiro, foi mais regular com roubadas de bolas, cortes pelo alto e atento na saída de jogo. No fim, evitou o terceiro gol do adversário. NOTA 6.5 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • JUNIOR ALONSO - Esteve bem durante o 1° tempo, com bons cortes e nas saídas de bola. Porém, pecou na marcação que originou o segundo gol do rival e errou no primeiro gol de Fabrício Bruno. NOTA 4.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • GUILHERME ARANA - Bem abaixo do esperado. Não conseguiu grandes investidas no ataque e deixou espaços para o ataque adversário. Sem sombra daquele lateral que foi convocado para Seleção. NOTA 4.5 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • ALEXSANDER - Grande movimentação. Foi importante nas puxadas de contra-ataque e também ajudou na marcação. Mas deixou espaços no setor defensivo e falhou ao deixar Fabrício Bruno avançar em lance de gol antológico. NOTA 5.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • ALAN FRANCO - Foi bem para cobrir as saídas de Alexsander. Além disso, também auxiliou em contra-ataques. Contudo, Falhou no lance do segundo gol ao acompanhar de longe Kaio Jorge. NOTA 4.5- Foto: Pedro Souza/Atlético
  • GUSTAVO SCARPA - O camisa 10 também buscou armar as jogadas, mas fez uma partida apagada depois de um início forte no 1° tempo. NOTA 5.5 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • CUELLO - Em alguns momentos fez dobradinha com Arana pelo lado esquerdo. Aproveitou as brechas, principalmente no 1° tempo. Cansou na segunda etapa. NOTA 5.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • DUDU - Cuca o colocou como titular para provocar o rival, mas não funcionou. Não teve grandes chances e perdeu o tempo em finalizações. NOTA 4.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • HULK - Ficou muito preso entre os dois zagueiros do Cruzeiro e nÃ£o teve grandes oportunidades. Poderia flutuar mais para buscar a bola. NOTA 5.0 - Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico
  • RONY - Não acrescentou em nada. Errou em todas as decisões e não deu sequência nas jogadas. NOTA 4.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • REINIER - Partida apagada. Foi o que mais tentou com movimentação no meio-campo, mas sem grande sucesso. NOTA 5.5 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • BIEL TEIXEIRA - Entrou para dar mais velocidade pelo lado esquerdo, mas também teve dificuldades e não volume. NOTA 4.5 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • IGOR GOMES - Entrou para ditar o ritmo do meio-campo, mas sem grande inspiração. Não conseguiu construir nenhuma jogada diferente. NOTA 4.5 - Foto: Pedro Souza/Atlético
  • TÉC. CUCA - O time do Galo conseguiu um início forte e chegou a surpreender. No entanto, teve queda de rendimento. As alterações não deram certo para diminuir a diferença. Vai precisar se reinventar para partida de volta. NOTA 4.0 - Foto: Pedro Souza/Atlético
