Atuações do Corinthians contra o Vasco: time é seguro em vitória grandiosa
HUGO SOUZA - Não foi tão acionado, mas foi seguro na meta. Fez milagre ainda no 1° tempo, mas não conseguiu evitar o gol de pênalti de Vegetti. NOTA 7.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO - Teve grande liberdade para atacar e dificultou as transições de Piton com boa marcação. Com a grande participação no setor ofensivo, conseguiu uma assistência para Gui Negão. NOTA 7.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANDRÉ RAMALHO - Foi bem na maioria dos lances, com cortes e marcação. Além disso, iniciou a jogada do primeiro gol com belo lançamento. No entanto, colocou a mão na bola dentro da área e gerou o gol de empate do Vasco. Porém, se recuperou no restante do jogo. NOTA 7.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE - Bem aplicado na marcação e conseguiu dois cortes importantes pelo alto. Foi bem nas saídas de bola e foi coroado com gol de cabeça no fim do jogo. NOTA 7.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUS BIDU - Grande participação. Atuou praticamente como ala e deu assistência para Maycon abrir o placar. Além disso, foi um dos homens para puxar contra-ataques. NOTA 7.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RANIELE - Firme na defesa. Bem para fechar os espaços do meio-campo adversário e também se destacou com os lançamentos. Atento para puxar os contra-ataques no 2° tempo. NOTA 7.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
CHARLES - Fez o simples. Mostrou mais vontade na marcação, mas faltou qualidade nas saídas de bola. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MAYCON - Voltando após seis rodadas, foi um dos principais para construção das jogadas. Além disso, foi elementro surpresa para abrir o placar. Caiu de rendimento na segunda etapa e foi substituído. NOTA 7.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BRENO BIDON - Foi um dos destaques do time. Bem para ajudar na marcação e também organizou as principais ações do ataque, com lançamentos. Desperdiçou uma grande chance no 1° tempo, porém não fez falta no fim. NOTA 7.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
KAYKE - Atuou de forma mais solta por conta da velocidade e deu trabalho para Puma Rodríguez. Porém, não teve grandes oportunidades. Ainda precisa de tempo para entrosamento. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUI NEGÃO - Assim como Kayke, teve liberdade dentro do setor de ataque. Mostrou novamente ser aplicado taticamente e foi feliz para fazer o segundo gol do Timão. NOTA 7.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RODRIGO GARRO - Xodó da torcida do Timão entrou no segundo tempo. Mesmo com pouco tempo em campo, ele participou do segundo gol e deu assistência para Gustavo Henrique fazer o terceiro. NOTA 8.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
VITINHO - Conseguiu apenas duas chances contra a defesa do Vasco, mas não fez grande difereça. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RYAN - Entrou no lugar de Maycon e foi bem aplicado taticamente. Ficou mais postado para ajudar na defesa. NOTA 6.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
FÉLIX TORRES - Mesmo com pouco tempo, falhou no segundo gol do jogo. Cochilou no lateral cobrado por Lucas Piton e quase complicou no fim. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ROMERO - Entrou nos acréscimos e não teve tantas oportunidades. SEM NOTA - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
TÉC. DORIVAL JÚNIOR - Mesmo sem um meia de criação, o time se portou bem, foi superior durante os 90 minutos e conseguiu três pontos importantes para a sequência do Brasileirão. Se defendeu bem pelo meio e trabalhou muito pelos lados do campo, com ligações diretas ao ataque e os laterais atuando quase como pontas. NOTA 8.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
