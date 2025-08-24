Atuações do Corinthians contra o Vasco: time é seguro em vitória grandiosa

TÉC. DORIVAL JÚNIOR - Mesmo sem um meia de criação, o time se portou bem, foi superior durante os 90 minutos e conseguiu três pontos importantes para a sequência do Brasileirão. Se defendeu bem pelo meio e trabalhou muito pelos lados do campo, com ligações diretas ao ataque e os laterais atuando quase como pontas. NOTA 8.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians