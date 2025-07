Atuações do Botafogo contra o Corinthians: Que vacilo no 2º tempo, Fogão!

PONTE - Com o Corinthians muito fechado, teve a oportunidade de praticamente virar um ponta direita no primeiro tempo. Foi quem cruzou no lance do gol de Arthur Cabral. Saiu aos 31 do segundo tempo dando vaga a Vitinho - NOTA 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo