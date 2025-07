Atuações do Santos contra o Inter: falta de efetividade e Neymar dentro de campo

CLÉBER XAVIER - O treinador começou o jogo conseguindo colocar um bom volume no ataque. Porém, a estratégia foi arruinada no começo e não conseguiu fazer com a equipe aproveitasse as oportunidades. As alterações não surtiram tanto efeito, exceto as últimas, e agora vai ter que lidar com mais pressão da torcida. Nota: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos FC Foto: Raul Baretta/Santos FC