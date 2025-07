Atuações do Santos contra o Flamengo: Neymar faz a diferença neste 1 a 0

ROBINHO JÚNIOR - O filho de Robinho, ídolo santista, entrou aos 20 da etapa final na vaga de Barreal e fez seu primeiro jogo no time principal neste Brasileirão. Mostrou alguma ousadia, sentindo pouco a pressão, mas com pouca eficácia nos passes. No fim, quase aproveitou uma saída em falso de Rossi para tentar o gol. Sem sucesso. NOTA 5,5. Foto: Divulgação Santos Foto: Divulgação Santos