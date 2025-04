Atuações do Grêmio contra o Mirassol: defesa falha demais, e Tricolor perde no interior paulista

EDENILSON - Entrou no lugar de Camilo no intervalo e começou bem, com boas jogadas. No entanto, caiu de rendimento e pareceu se entregar após o terceiro gol do Mirassol. Recebeu amarelo - Nota 5,0 - Lucas Uebel/Grêmio Foto: Foto: Lucas Uebel/Grêmio