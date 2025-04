Atuações do Vasco contra o Ceará: falta de atenção e de criatividade custa caro

CARILLE - O Vasco não foi bem. O time sofreu com a marcação pressão do Ceará e cometeu muitos erros na saída de bola. Na etapa final, ganhou mais dinâmica e ficou mais tempo no ataque, mas faltou criatividade no último terço. NOTA: 4,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco