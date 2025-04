Atuações do Botafogo contra o Juventude: Igor Jesus, Artur e Ponte se destacam

TÉCNICO: RENATO PAIVA - Seu grande mérito foi observar o comportamento do Juventude e colocar Santi e Ponte aos 9 da etapa final. Com o primeiro, ajustou o jogo do meio de campo e deu mais opções ofensivas. Com o segundo, minou as jogadas do rival pela esquerda e ainda ganhou um apoiador letal. Perfeitas observações que melhoraram o time. NOTA 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo