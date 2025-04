Atuações do Vasco contra o Corinthians: Nada deu certo

LUCAS PITÓN - Jogo abaixo da média. Falhou de iniciante no lance do primeiro gol ao dar espaços para Carrillo cruzar, teve algumas irregularidades defensivas e pouca produtividade no apoio no primeiro tempo. Um pouco melhor na etapa final no apoio. NOTA 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco