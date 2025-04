Atuações do Cruzeiro contra o Unión: derrota em péssima apresentação

GABIGOL - Uma ou outra jogada, mas com pouca continuidade ofensiva. Reclamação com a arbitragem quando não era necessário e fez uma falta no primeiro tempo em que ficou no lucro por não levar cartão. No segundo tempo, aos 20 minutos, saiu para a entrada de Kaio Jorge. NOTA 4,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro