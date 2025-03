Atuações do Fluminense contra o Flamengo: Árias se destaca na derrota

GUGA - Apareceu com intensidade no ataque, mas sempre com boa marcação, o que anulou a maioria de suas jogadas. Correto na defesa no primeiro tempo. Mas sofreu para marcar Luis Araújo no segundo tempo. Amarelado, saiu para a entrada de Samuel Xavier. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon Foto: Lucas Merçon/Fluminense