Atuações do Flamengo contra o Fluminense

WESLEY - Fez um gol logo no início, num chute com pouca pretensão, e que Fábio falhou. Mas apoiou menos do que o normal, pois Canobbio o segurou na defesa, vencendo vários duelos contra o lateral do Flamengo. Deu um vacilo na marcação a Árias no lance em que o colombiano mandou na trave. No segundo tempo, muito ativo no ataque e bem na defesa. NOTA 7,0. Foto: Marcelo Cortes / CRF