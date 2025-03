Atuações do São Paulo contra o Palmeiras: Lucas Moura, a andorinha da criação

FERRARESI - Errou ao dar um passe perigoso para Rafael no lance que, no fim, gerou pênalti para o Palmeiras. No apoio, foi eficaz. Deu um passe excelente para Calleri, que perdeu o gol mais feito do primeiro tempo. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net