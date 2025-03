Atuações do Corinthians contra o Santos: jogo tático, vitória e time na final

JOSÉ MARTÍNEZ - Com a bola, fez um papel interessante, caindo pela direita e buscando cruzar as bolas. Na defesa, tentou fechar o miolo, mas foi um dos que falharam no gol de Toquinho. Não saiu do chão, vendo o atacante cabecear para marcar. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians