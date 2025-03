Atuações do São Paulo contra o Novorizontino: Lucas e Calleri brilham para garantir classificação do Tricolor

ALISSON - Mostrou muita versatilidade ao longo da partida, aparecendo em vários lugares do meio de campo. Teve a melhor chance do primeiro tempo, mas exitou na finalização. Porém, na segunda etapa, foi um destaque tanto na zona defensiva, quanto na ofensiva, com direito a uma bola no travessão. Nota: 7,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC