Atuações do Vasco contra o Flamengo: Muita aplicação, mesmo com a derrota

LUCAS PITON - Fez uma falta feia em Wesley logo no primeiro minuto, sendo amarelado. Jogou pendurado o tempo inteiro. Participou relativamente bem em alguns lances no apoio. Na defesa, alternou bons e maus momentos. Um escorregão seu quase resultou em gol do Flamengo no fim do 1º tempo - NOTA 4,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco