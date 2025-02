Atuações do Botafogo contra o Racing: Textor destrói o time campeão. Restou só o goleiro

ARTUR - Responsável pelo lampejo de criatividade do Botafogo na primeira etapa. Com um drible, desarticulou a defesa do Racing. Com mais ritmo, pode virar o nome principal desta equipe anêmica. De negativo, as bolas que recuou no ataque. Saiu, contudo, no segundo tempo, para a entrada de Jeffinho - NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva Foto: Vitor Silva/Botafogo