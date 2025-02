Atuações do Corinthians contra o UCV: Yuri Alberto é o herói da classificação na Libertadores

YURI ALBERTO - No primeiro tempo, um gol de oportunismo, quase marcou outro pouco depois. Estava sumido no segundo tempo até que, aos 44, iniciou a jogada e completou com o chute que fez o terceiro gol que garantiu a vitória e a classificação do Corinthians para a terceira fase da Libertadores. NOTA 7,0. Foto: Divulgação/Conmebol Foto: Divulgação/Conmebol