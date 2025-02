Atuações do Botafogo contra o Racing: difícil acreditar em quem não quer nada com a vida

BARBOZA - Deixou um dos braços no rosto de Martínez e presenteou o Racing com um pênalti. Antes, por incrível que pareça, com lançamentos, era o melhor "armador do Botafogo". Depois, voltou a falhar ao se mandar para o ataque do nada e deixar um buraco na defesa para os argentinos meterem o 2 a 0. Decisivo para o rival, na próxima semana deve figurar no pôster de campeão dos hermanos - NOTA: ZERO - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo