Atuações do Palmeiras contra o Botafogo-SP: Estêvão e Richard Ríos, os melhores

MURILO - Teve um certo desentrosamento com Benedetti e, no lance do gol de Alexandre Jesus, chegou atrasado, não conseguindo evitar a finalização do atacante do Botafogo. Mas foi mais seguro do que o companheiro, embora irregular durante o jogo. NOTA 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras