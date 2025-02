Atuações do São Paulo contra a Ponte: zaga entrega de novo, e Oscar e Calleri se salvam

TEC. MAXI CUBERAS (AUXILIAR) - O São Paulo encontrou dificuldade para romper o bloqueio da Ponte, mas teve boas chances além do gol na primeira etapa. O time, porém, só largou em vantagem graças a uma falha de marcação imperdoável da zaga da Ponte. No segundo tempo, o time não demonstrou a disciplina tática que deveria e irritou seus torcedores. Assim, viu a Ponte, merecidamente, virar o placar. Na base do abafa, o Tricolor pressionou no fim, mas não evitou a primeira derrota em seus domínios. N Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC