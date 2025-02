Atuações do Santos contra o Noroeste: Guilherme e Tiquinho decidem

JP CHEMONT - Como o Noroeste jogava na retranca, o lateral foi praticamente um atacante, um ponta direita. Fez boas jogadas e um passe seu resultou no gol de Guilherme no primeiro tempo. Seguiu ativo no ataque na etapa final. NOTA 7,0 - Foto:Raul Baretta/ Santos FC Foto: Raul Baretta/ Santos FC