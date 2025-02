Atuações do Vasco contra o Flamengo: quanta fragilidade!

VEGETTI - Não viu a cor da bola no ataque durante o primeiro tempo e, em determinado momento, foi tirar satisfação com Léo Jardim pelos chutões para o campo de ataque. Liderou a pressão alta que o Vasco exerceu no segundo tempo e na batlaha com os zagueiros, acertou o travessão de Rossi em cabeceio. NOTA 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco