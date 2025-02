Atuações do Botafogo contra o Boavista: noite apagada e novo tropeço

CLÁUDIO CAÇAPA - Botafogo conseguiu encontrar espaços pelo lado esquerdo com Cuiabano e Yarlen, mas demonstrou dificuldade no último terço do campo. Defensivamente, deu mais espaços do que deveria para o Boavista. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo