Atuações do Corinthians contra o Santos: Yuri Alberto decide em vitória sobre o Peixe

RAMÓN DIAZ: Viu o Santos jogar inicialmente, mas depois controlou a partida e contou com Yuri Alberto brilhando para ajudar a vencer. Arma a equipe com suas principais estrelas, o que facilita o jogo do Corinthians, principalmente no ataque. Nota: 7,5 Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians