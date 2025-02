Atuações do São Paulo contra a Inter Limeira: Tricolor não aproveita vantagem e decepciona em Brasília

INTER DE LIMEIRA - Com muito desfalques, a Inter conseguiu se sair bem. A zaga reserva foi o grande destaque, além do goleiro Igo Gabriel, eleito craque do jogo. Faltou acertar mais no ataque para conseguir uma vitória na capital federal. Nota: 7 - Foto: Mateus Dutra/A. A. Internacional Foto: Mateus Dutra/A. A. Internacional