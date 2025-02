Atuações do São Paulo contra o Bragantino: reservas foram mal

RUAN – Menos eficaz do que Alan Franco. O Bragantino, no primeiro tempo, caiu bastante pelo seu setor e com perigo. Cresceu na etapa final e quando foi ao ataque quase fez um gol numa das melhores chances do São Paulo. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net