Atuações do Vasco contra o Fluminense: O campo pede socorro

LUCAS PITON: Sofreu bastante com as investidas da joia tricolor, Riquelme Felipe. No ataque, foi pouco efetivo e subiu pouco, contribuindo pouco para a equipe. Segue devendo em 2025, mas pode e deve melhorar ao longo da temporada. Nota: 4,0. FOTO: Matheus Lima/CRVG Foto: FOTO: Matheus Lima/CRVG