Atuações do São Paulo contra o Mirassol: Oscar comanda goleada no Morumbis

IGOR VINÍCIUS - Não fez uma boa partida e segue sendo criticado pelo torcedor. Levou um cartão amarelo bobo no primeiro tempo e vacilou na cobertura no momento do gol do Mirassol. Porém, se redimiu com assistência para o segundo gol de Calleri. NOTA 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: Rubens Chiri/São Paulo