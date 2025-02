Atuações do Corinthians contra o Novorizontino: Hugo Souza salva na defesa e banco resolve no ataque

ÁNGEL ROMERO - Foi a grande mudança da partida. Com sua presença em campo, o Corinthians conseguiu ficar mais com a bola no ataque e rondar a área adversária, uma vez que o paraguaio vinha buscar a bola no meio. Quase foi coroado com um golaço de falta nos minutos finais. Nota: 7,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians