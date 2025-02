Atuações do São Paulo contra o Santos: Lucas se salva em noite desastrosa na Vila

LUCAS MOURA - O único do São Paulo que se salvou em uma noite desastrosa na Vila Belmiro. Fez o gol do Tricolor, mas viu seu futebol ser prejudicado com o estado do gramado, que ficou prejudicado após as chuvas fortes na Baixada. - NOTA: 7,0 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: - Foto: Rubens Chiri/São Paulo