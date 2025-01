Atuações do Flamengo contra o Sampaio Corrêa: Bons momentos neste 2 a 0

VARELA - Muito efetivo no apoio, praticamente um atacante, entrando na área, fazendo cruzamentos e sendo a principal opção de lançamentos. No segundo tempo, com o Sampaio encaixando a marcação no setor, apareceu menos. E saiu aos 25 por concussão após choque com Marreta NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza / CRF Foto: Gilvan de Souza / CRF