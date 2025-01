Atuações do Botafogo contra o Voltaço: Patrick de Paula perde pênalti e se torna o vilão em derrota

RAFAEL LOBATO - O principal nome do Botafogo no segundo tempo. Entrou bem e foi o responsável pela expulsão de Cayo Tenório, além de criar as melhores chances do time na segunda etapa. Deu novo ânimo ao setor ofensivo, provando que seu improviso como lateral na rodada anterior foi um erro do treinador. NOTA 6,5 - Foto: Vitor Silva/ Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo