Atuações do Palmeiras contra o Noroeste: Thalys sai do banco e garante empate

FACUNDO TORRES - Teve uma finalização perigosa em sua estreia com a camisa do Palmeiras e fez uma bela jogada que quase terminou com gol de cabeça de Gustavo Gómez. Porém, ainda precisa de mais minutos para entrosar com o restante do time. NOTA 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras