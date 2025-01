Atuações do Corinthians contra o Bragantino: Pedro Raul e reservas brilham na virada do Timão

RAMÓN DÍAZ - O treinador do Corinthians optou por começar o jogo com um time reserva. As alterações no intervalo, ainda com atletas que não foram tão aproveitados, foi determinante para a virada do Timão. Além disso, as substituições ao longo da segunda etapa também ajudaram o Corinthians a se manter no jogo. Nota: 7 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians