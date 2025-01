Atuações do Cruzeiro contra o São Paulo: Ímpeto no começo, mas equipe sofre queda de intensidade e desgaste físico

FABRÍCIO BRUNO - Conseguiu alguns bons bloqueios e interceptações, mas sofreu em algumas jogadas aéreas e estava na marcação de Luciano no momento do gol de empate do São Paulo. Deu lugar a Jonathan Jesus no intervalo. Nota 4,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro