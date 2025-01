Atuações do Palmeiras contra a Portuguesa: Maurício brilha na estreia do Verdão no Paulistão

PORTUGUESA - A Lusa veio com uma postura mais ofensiva, que não conseguiu segurar a pressão alviverde por muito tempo. O grande problema do clube do Canindé foi a falta de um meia de campo para fazer com que as bolas chegassem nos atacantes, que pouco apareceram no jogo. Nota: 5. - Foto: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão Foto: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão