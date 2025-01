Atuações do Fluminense contra o Sampaio Corrêa: Riquelme Felipe é destaque em estreia

MARCÃO - O Fluminense cresceu no segundo tempo, explorando bastante os lados, principalmente pela direita com Riquelme Felipe e criou boas oportunidades. Apesar do empate sem gols, merecia um resultado melhor. Não foi uma atuação brilhante, mas o time, no geral, foi bem. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC